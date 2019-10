(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Il sogno dei giovani campioni del Rally Italia Talent corre al Due Valli. Domani, nella gara valida per il Campionato Italiano Rally, i 4 vincitori della 6^ edizione del Grande Fratello dei Motori targato Aci e Suzuki (Luca Insalata, in coppia con Lorenzo Lamanda e Marco Betti, in coppia con Nicolò Lazzarini) parteciperanno alla loro gara premio, gratuitamente e da ufficiali, con le 2 Suzuki Swift gommate Toyo e preparate dalla Gliese Engineering. Le gare premio per gli altri vincitori dell’edizione 2019 saranno programma nei prossimi mesi. La sesta stagione di ACI Rally Italia Talent, con lo slogan #rallypertutti, ha fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti. Numeri questi che confermano l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti di correre un Rally. Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo presidente Angelo Sticchi Damiani. Aperte le iscrizioni online su www.rallyitaliatalent.it per l’edizione 2020.