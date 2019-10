(ANSA) – TRENTO, 10 OTT – “Tantissimi eventi, tantissimi ospiti fantastici. Lo scorso anno, vedendo quanto era bello il clima del festival, avevo deciso di fermarmi due giorni in più, quest’anno sarò qui fino a domenica”. Il presidente di Rcs, Urbano Cairo, è salito sul palco del Teatro sociale per un breve saluto in occasione dell’inaugurazione del Festival dello sport a Trento, dedicato, in questa seconda edizione, a “il fenomeno i fenomeni”. Cairo ha ricordato il grande risultato delle Olimpiadi invernali del 2026: “Per Milano-Cortina, per questo successo, dobbiamo ringraziare Malagò, che ha avuto un ruolo importantissimo”, ha detto. L’imprenditore è anche presidente del Torino calcio. Una squadra, ha detto, “che è forse stata il primo dei fenomeni, una squadra che ha fatto cose straordinarie e penso al grande capitano Valentino Mazzola”, ha detto.