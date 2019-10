CARACAS – Los docentes venezolanos salieron a protestar este jueves en todo el país, día en el que convocaron un paro nacional, para exigirle al Ejecutivo mejoras salariales y laborales.

La vocera del Sindicato Venezolano de Maestro Griselda Sánchez, indicó que 90% de las instituciones se sumaron al paro nacional convocado en reclamo a sus demandas.

En la capital, los maestros manifestaron frente el Ministerio de Educación, y al igual que los del resto del país, aseguran que de no ser tomados en cuenta sus reclamos convocarán a una huelga general.

A la protesta también se le sumaron representantes porque desean que los profesores permanezcan en las escuelas y no emigren en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Los docentes denuncian que la educación pública en Venezuela colapsó, al igual que las escuelas y agregan que la lucha no es solo de ellos, sino también de los estudiantes que no tienen comida en sus casas, no tienen útiles y menos uniformes.

En el estado Sucre, del estado Miranda, hasta horas del mediodía 31 unidades educativas se habían sumado al paro, entre estas escuelas nacionales, estatales y municipales.

Los maestros aseguran que el Gobierno de Nicolás Maduro es el primer responsable de esta situación y acusan el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz de violar los derechos humanos de los estudiantes.

Mientras la protestas de docentes se llevaba a cabo en las inmediaciones del Ministerio de Educación, este organismo instaló una venta de alimentos en la entrada principal del despacho de Istúriz que ningún maestro puede adquirir con su salario actual, los docentes dijeron: “es una burla”.

En el estado Aragua el paro de 24 horas fue cumplido por 80% de los docentes. En Los Teques, estado Miranda, el secretario de la Federación Venezolana de Maestros Miranda-Tuy, René Zapata, le pide al gobernador Héctor Rodríguez que pague para que los docentes trabajen la jornada completa.

La huelga de profesores se cumplió entre 90 y 95% en los nueve municipios del estado Lara, según el Colegio de profesores de la entidad.

“Hoy las instituciones están sin alumnos, queremos hacer un llamado a la ciudadanía a que se incorpore al llamado”, dijo la vocera del Sindicato Venezolano de Maestro Griselda Sánchez.

Aseveró que el próximo lunes la coalición de trabajadores evaluará la extensión del paro a una huelga nacional. También solicitó que se atiendan las problemáticas que presenta el sector.