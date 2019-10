ROMA. – Non brilla l’Italia U21 contro l’Irlanda nella sua seconda partita di qualificazione agli Europei del 2021. A Dublino finisce 0-0, con gli azzurrini di Nicolato che non riescono a concretizzare la loro capacità offensiva mentre è l’Irlanda a rendersi più volte pericolosa dalle parti di Carnesecchi, specialmente nella ripresa, quando le due squadre sono rimaste in 10. Diciotto minuti dopo essere entrato in campo, infatti, Moise Kean risponde alla provocazione di Parrott e incassa, insieme al giocatore irlandese, il rosso.

Il pari premia l’Irlanda che è in testa alla classifica con 10 punti, mentre l’Italia sale a quota 4 (con due gare in meno). Rispetto alla sfida con Lussemburgo Nicolato mischia le carte e preferisce Frattesi al posto di Kean in attacco. Pinamonti e Scamacca completano il tridente nel 4-3-3, mentre tra i pali viene dato spazio a Carnesecchi.

Kenny invece sceglie il 3-5-2 e il duo offensivo composto da Parrott e Idah.

Gli azzurrini partono abbastanza bene prima con Scamacca, poi con Pinamonti che, di testa, stacca in anticipo e sfiora il palo. L’Irlanda risponde con il tentativo di Parrott, insidioso dalla distanza. Nell’azione si fa male anche Marchizza, costretto ad abbandonare il campo in anticipo e sostituito da Adjapong.

L’Italia non decolla, anzi, rischia. In avvio di ripresa Nicolato si gioca subito le carte Cutrone e Kean: l’ex Milan ci mette un minuto circa per creare la prima occasione, con l’appoggio per Tonali che allarga troppo il destro e non trova la porta.

La coppia d’attacco irlandese, dall’altra parte, ha una grande affinità e lo dimostra poco dopo. Idah serve di tacco per Parrott che colpisce di poco a lato. La partita di quest’ultimo – dopo il doppio tentativo dei difensori, Adjapong e Scales – finisce al 18′, quando accende una rissa con Kean: l’azzurro reagisce con una spinta alla provocazione e per entrambi viene estratto il cartellino rosso. L’Italia accusa il colpo, l’Irlanda prova l’affondo ma si accontenta del pari.