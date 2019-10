CARACAS – La Coppa Venezuela continua ad essere un tabú per il Deportivo Táchira, nella gara d’andata degli ottavi di finale é stato battuto (0 – 2) a San Cristóbal dallo Zamora. Le reti dei llaneros sono state firmate da Darwin Matheus (44’) e Carlos Castro (87’).

“Nel primo tempo non siamo riusciti ad avere mobilità e profondità. Non siamo riusciti a generare azioni che abbiano impensierito la porta dello Zamora. Adesso dobbiamo alzare la testa e giocare come abbiamo fatto fino ad ora. Dobbiamo correggere gli errori per ribaltare il risultato” ha dichiarato l’italo-venezuelano Pérez Greco in un comunicato stampa.

La prossima settimana la formazione giallonera dovrà tentare la remuntada sul difficile campo dell’Agustín Tovar di Barinas.

Al Caracas é bastata una rete di Carlos “la sombra” Espinoza per aggiudicarsi la vittoria (0 – 1) contro il Yaracuyanos sul campo del Florentino Oropeza di San Felipe.

Hanno completato il programma degli ottavi di finale della Coppa Venezuela: Angostura – Monagas 1 – 2, Deportivo La Guaira – Mineros 0 – 0, Deportivo Lara – Zulia 0 – 0, Estudiantes de Caracas – Metropolitanos 0 – 2, Estudiantes de Mérida – Carabobo 0 – 0 e Trujillanos – Academia Puerto Cabello 1 – 2.

Le gare di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Venezuela sono in programma la prossima settimana a campi invertiti.

(di Fioravante De Simone)