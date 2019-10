(ANSA) – ROMA, 11 OTT – E’ cominciato all’Olgiata Golf Club di Roma il secondo round del 76° Open d’Italia. Grande attesa per Francesco Molinari che, dopo aver chiuso il primo giro al 54° posto, tornerà sul green all’ora di pranzo (ore 13 dal tee della buca 1) per provare a dare il via alla rimonta e inseguire il terzo successo (dopo quelli 2006 e 2016) nella massima rassegna nazionale di golf. Un’ora prima (ore 12) toccherà invece a Tapio Pulkkanen. Il 29enne finlandese, nel round inaugurale della quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour, ha rubato la scena ai campioni internazionali prendendosi la leadership della classifica. Il suo Trilby (cappello), ieri di paglia ma spesso da pescatore, ha già conquistato tutti. Già in campo Justin Rose, ex numero uno mondiale (ora al quinto posto), che ieri ha chiuso la manche in 3/a posizione e ora punta alla vetta. Tra gli azzurri ha cominciato forte Andrea Pavan (il golfista italiano più in forma del momento), cresciuto proprio all’Olgiata Golf Club.