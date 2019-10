(ANSA) – TRENTO, 11 OTT – “E pensare che sino a sette anni non ero neppure capace di andare in bicicletta, i miei amici partivano montando sulla sella e io la spingevo”. Sembra impossibile da credere, ma sono parole di Peter Sagan, campionissimo slovacco che ha mietuto successi dovunque si è cimentato, su tutti campione del mondo in linea nel 2015, 2016 e 2017, primo corridore della storia a riuscire nell’impresa per tre anni di seguito. Davanti al pubblico del Teatro Sociale, durante la seconda edizione del Festival dello sport di Trento, Sagan ha raccontato la sua storia: “In Slovacchia esistono praticamente due sport: il calcio e l’hockey. Grazie a mio fratello mi sono avvicinato alle due ruote e poi sono arrivati i risultati. Purtroppo nel mio Paese il ciclismo ancora non si è sviluppato, io sto provando concretamente a dare una mano con una squadra per i più giovani che al momento ha 70 corridori”, ha spiegato.