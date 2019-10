(ANSA) – ROMA, 11 OTT – All’Open d’Italia azzurri tra i protagonisti della prima parte della seconda giornata di gare. All’Olgiata Golf Club Andrea Pavan, in grande spolvero, è vicinissimo alle posizioni di vertice e tiene nel duello che lo vede contrapposto a Justin Rose, ex numero uno mondiale. Il player capitolino, che all’Olgiata ha tirato i primi colpi e la cui famiglia abita a poche centinaia di metri dal circolo che ospita il 76° Open d’Italia, dopo le prime otto buche giocate è a due colpi dal britannico. Che dopo 7 par consecutivi ha realizzato il primo birdie che lo ha proiettato alle spalle dei leader. Non solo Pavan. Perché Guido Migliozzi è scatenato e dopo 9 buche ha agganciato in classifica proprio “Nello” Pavan. Avanza anche Nino Bertasio. Finlandesi super nella Capitale. Oltre a Tapio Pulkkanen (leader dopo la prima manche) vola Mikko Korhonen.