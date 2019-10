(ANSA) – MILANO, 11 OTT – Sono cento in totale le “parti offese”, tra cui le famiglie dei tre morti e 97 tra feriti gravi e lievi e persone che hanno subito traumi psicologici e disturbi da stress, indicate nell’inchiesta, che arriverà a chiusura nei prossimi giorni, sull’incidente ferroviario di Pioltello, nel milanese, del 25 gennaio 2018. E’ aumentato, dunque, il numero rispetto ai cinquanta feriti di cui si è sempre parlato in relazione al disastro ferroviario. In particolare, nell’elenco delle parti offese, che potranno entrare come parti civili nel processo per chiedere i danni, figurano oltre ai familiari delle vittime, 86 persone tra feriti gravi e persone che lamentano traumi o disturbi psicologici a seguito dell’incidente. Undici persone, invece, hanno riportato lesioni con prognosi inferiori ai 40 giorni.