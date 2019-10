(ANSA) – MADRID, 11 OTT – La Spagna ha fissato al 25 ottobre la data entro la quale le spoglie del dittatore Francisco Franco verranno traslate dal mausoleo della Valle dei Caduti ad una più discreta tomba in un cimitero pubblico a Madrid. La vice premier del governo spagnolo, Carmen Calvo, ha affermato oggi che l’esumazione sarà condotta in forma privata e che la stata esatta verrà comunicata con 48 ore di anticipo alla famiglia dell’uomo che ha governato la Spagna tra il 1939 e il 1975. Una serie di sentenze della Corte suprema hanno di recente spianato la strada al trasferimento fortemente voluto dal governo socialista, che ha invece incontrato una forte opposizione da parte dei nipoti dello stesso Franco. Il 10 novembre la Spagna andrà nuovamente alle urne per delle elezioni anticipate, dal momento che il premier Pedro Sanchez non è riuscito a formare un nuovo governo nonostante alle elezioni di aprile abbia ottenuto la maggioranza dei voti.