ROMA. – Tempo bello nel weekend sull’Italia, con temperature miti. Qualche nuvola domenica, ma senza pioggia. Lunedì ancora bel tempo, mentre per martedì è in arrivo una perturbazione su Nordovest e Sardegna. Sono le previsioni di Meteo Expert.

Sabato al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento, su pianure del Nord e valli del Centro. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità su Liguria, Lombardia, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna, comunque senza piogge. Sempre tanto sole altrove.

Domenica giornata ancora nel complesso tranquilla, ma con tendenza a una maggiore nuvolosità al Centro-Nord e in Sardegna, specie nel settore ligure, al Centro e all’estremo Nordest. Non si esclude qualche occasionale piovasco o pioviggine sulla Liguria centrale. Temperature in rialzo nei valori minimi nelle aree più nuvolose del Centro-Nord e in Sardegna.

La nuova settimana comincerà con una giornata di lunedì con tempo ancora abbastanza buono. Schiarite ancora piuttosto ampie, soprattutto al Sud. Nuvole più consistenti interesseranno già il Nord-Ovest, la Toscana e l’alto Lazio, con qualche pioggia possibile soprattutto verso sera tra il Piemonte e la Liguria.

Si tratta delle prime avvisaglie di una perturbazione in avvicinamento da ovest che, nella giornata di martedì, dovrebbe determinare un significativo peggioramento del tempo a iniziare da Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, in estensione nella serata anche al medio Tirreno e al Nord-Est.