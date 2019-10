ROMA. – Previsione dei terremoti, la lotta al cambiamento al cambiamento climatico e nuove strategie contro il cancro sono alcuni dei temi dei 37 progetti selezionati dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) per il finanziamento da 363 milioni di euro nell’ambito dei ‘Synergy Grant’, i progetti che uniscono discipline diverse per affrontare temi di frontiera.

Quattro gli italiani premiati per altrettanti progetti, mentre è la Germania è prima con 27 ricercatori per 22 progetti, seguita da Regno Unito (15 ricercatori per 12 progetti) e Francia (18 ricercatori per 11 progetti). Le donne sono il 24% dei premiati e sono coinvolte in 21 progetti.

I quattro ricercatori italiani vincitori, due uomini e due donne, lavorano nelle università di Torino e Milano Bicocca, nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e nell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).