BOLZANO.- In poco più di tre mesi è evaso 12 volte e a quel punto, nonostante gli ottant’anni, il giudice non ha potuto far altro che rimandarlo in carcere. L’anziano protagonista della vicenda è un cittadino di Bolzano già conosciuto dalle forze di polizia e quello di provare a scappare ed evitare la reclusione è un vizio vero e proprio visto che era ai domiciliari proprio per il reato di evasione.

Gli investigatori hanno accertato che l’ottantenne usciva di casa ben oltre i periodi autorizzati, per andare a fare la spesa, dal dottore o in farmacia. Sottoposto ai domiciliari a luglio, è stato denunciato 10 volte dai Carabinieri, una dalla polizia locale e un’altra dalla Polizia, per un totale di 12 evasioni tra luglio e ottobre.

Il magistrato di sorveglianza ha dunque deciso di revocare i domiciliari. Quando sono andati a prenderlo per portarlo in carcere, stavolta i carabinieri lo hanno trovato a casa e dopo avergli notificato l’ordine del giudice lo hanno accompagnato in carcere.