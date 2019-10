(ANSA) – CAGLIARI, 11 OTT – In coda al Pronto soccorso, voleva essere visitato subito ma gli è stato detto che avrebbe dovuto aspettare il suo turno. Un rifiuto che lo ha fatto imbestialire, e la peggio l’ha avuta un’infermiera, colpita con un calcio allo stinco. E’ successo all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, protagonista un uomo affetto da problemi psichici. Dopo l’aggressione, la paramedica si è rifugiata nella stanza della caposala per paura di subire altre violenze. Poco dopo sono arrivati una guardia giurata e i carabinieri. L’uomo è stato bloccato e identificato. L’infermiera, nel frattempo, si è presentata in caserma per denunciare l’aggressione.