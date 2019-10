(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Il bronzo mondiale della 50 km di marcia a Doha, il record europeo e la vittoria in Coppa Europa ad Alytus. Al termine di una stagione da ricordare, per Eleonora Giorgi arriva anche la candidatura a ‘Women’s European Athlete of the Year’, atleta europea dell’anno, il sondaggio indetto dalla European Athletics e che vede in nomination le atlete di maggiore spicco del 2019, dalla due volte medaglia d’oro mondiale Sifan Hassan alla campionessa iridata dei 200 metri Dina Asher-Smith passando per la regina dell’alto Mariya Lasitskene. La 30enne lombarda allenata da Gianni Perricelli, laureata in Economia alla Bocconi, ha guadagnato la nomination grazie al terzo posto mondiale in Qatar, ottenuto sul lungomare della Corniche nella seconda uscita in carriera sulla 50 km, distanza nella quale detiene il primato continentale in virtù del crono di 4h04:50 centrato ad Alytus, in maggio, all’esordio nella specialità. È possibile votare fino alle 12.00 di venerdì 18 ottobre attraverso i social di European Athletics.