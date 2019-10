(ANSA) – ROMA, 11 OTT – “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante. Vogliamo andare a Euro2020, fare bene e arrivare fino in fondo perché il campionato d’Europa manca da tempo nella bacheca dell’Italia”. Lo ha dichiarato il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia dell’impegno all’Olimpico di Roma. Con un successo la Nazionale sarebbero qualificata con tre gare d’anticipo.