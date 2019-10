(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Ancora caos nel mondo del tiro. Protagonista è la Issf, federazione internazionale di questo sport. Dopo il monito del Cio a proposito della vendita di pacchetti di viaggio con tagliandi delle gare di Tokyo 2020, arriva la decisione di stabilire tramite sorteggio la composizione delle coppie miste per il Trofeo del Presidente nell’ambito delle finali di Coppa del mondo ad Al Ain. La Issf voleva superare il concetto di squadre nazionali per fare in modo che, tramite sorteggio, un tiratore dell’Italia fosse accoppiato a una collega di diversa nazionalità diversa, e così via. Il discorso sarebbe valso per tutti, ma Italia, San Marino, Francia e Finlandia non lo hanno accettato e diserteranno la gara ‘Mixed’ di domenica. La Spagna ha fatto di più: i due tiratori Fatima Galvez e Alberto Fernandez hanno anticipato il rientro in patria. Duro il presidente della Fitav Luciano Rossi: “Questa gestione della Issf continua a sorprendere per la superficialità e la leggerezza con cui amministra il Tiro”.