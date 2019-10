(ANSA) – MACERATA, 11 OTT – Un 47enne marocchino detenuto ad Ancona da sei mesi per spaccio di droga, in precedenza disoccupato dal 2017 e con redditi esigui, disponeva di due immobili a Porto Recanati (Macerata), un posto macchina, quote di una società e 14mila euro su tre conti correnti. A suo carico, su proposta del questore di Macerata Antonio Pignataro e in base alle indagini di carabinieri, polizia e guardia di finanza, sono stati eseguite misure di prevenzione personale e patrimoniale autorizzate dal Tribunale di Ancona: sorveglianza speciale per tre anni esecutiva da quando il 47enne uscirà dal carcere; sequestro del patrimonio del valore di 100mila euro, di cui è titolare con la moglie, e non giustificabile da redditi quasi inesistenti. Il destinatario delle misure, Abdel Monumain Safhi, era stato arrestato a Porto Recanati ad aprile durante le indagini sulla cessione di droga a una 28enne maceratese morta per overdose. Nella sua abitazione vennero trovati droga (in bagno) e 9mila euro di cui non seppe rendere conto. Nella casa, dotata di molti confort, il pusher teneva anche un quadro con cornice d’argento in cui erano conservate in bella vista numerose banconote di taglio tra i 5 e i 50 euro. Le ultime fasi dell’operazione sono state illustrate in una conferenza stampa a Macerata da Andrea Innocenzi, capo della Sezione anticrimine della Questura di Macerata. Presenti i vertici delle forze che hanno contribuito al blitz: il commissario capo Maria Raffaella Abbate (Squadra mobile Macerata), cap. Massimo Amicucci (Compagnia dei carabinieri di Macerata), ten. col. Pierfrancesco Bertini (Gico gdf di Ancona). Tra le proprietà sequestrate, due appartamenti e un posto auto al River Village (‘grattacielo’ nei pressi dell’Hotel House di Porto Recanati), le azioni della ditta che gestisce il bar della struttura e tre conti correnti. I beni sono stati affidati dal Tribunale di Macerata a un amministratore giudiziario per l’ordinaria amministrazione. Fissata a marzo 2020 l’udienza in cui si potrebbe decidere per la confisca di tutti i beni del 47enne difeso dall’avv. Alessandro Brandoni.