CERNOBBIO. – Non aumentare le tasse e, dopo l’Iva, sterilizzare anche l’Irpef per gli agricoltori professionisti. É l’obiettivo nella maratona per la definizione della Manovra annunciato, oggi al Forum internazionale dell’agricoltura promosso da Coldiretti, dal ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova che punta su una proroga, in continuità con l’azzeramento dell’Irpef agricola per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni degli imprenditori professionali e i coltivatori diretti introdotto dal governo Renzi per il triennio 2017-2019 .

”In accordo col ministro dell’Economia Roberto Gualtieri stiamo lavorando – ha annunciato il ministro Bellanova – per la conferma dell’azzeramento dell’Irpef per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali”. Una misura che da sola – ha precisato – vale circa 180 milioni di euro.

“Nella legge di bilancio stiamo lavorando perché sia sterilizzata per quanto riguarda gli agricoltori professionisti. Per me è indispensabile. Ho sempre condiviso – ha aggiunto il ministro Bellanova – negli anni di governo della passata legislatura la scelta di cancellare Imu, Irap, e Irpef per chi vive di agricoltura, rimettendo 1 miliardo di euro nelle tasche degli agricoltori”, ha spiegato.

“A chi pensa che sia una forma di assistenza anche a questa, rispondo che un euro investito in agricoltura, è un euro risparmiato – ha sottolineato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali – in medicine e assistenza sanitaria. Voi coltivate salute, – ha detto ancora rivolgendosi agli agricoltori – curate i paesaggi contro il dissesto, aiutate l’ambiente. É giusto che questo ruolo di custodi del nostro suolo venga giustamente remunerato e riconosciuto”.

A Villa d’Este il ministro Bellanova ha poi ribadito che è che è escluso un taglio delle agevolazioni per il gasolio agricolo. ”Non possiamo aumentare le tasse agli agricoltori, dopo che il blocco dell’Iva è stato un elemento fondante di questo governo” ha concluso.