(ANSA) – PADOVA, 11 OTT – I corpi di due anziani fratelli sono stati trovati questa sera a Padova all’interno della casa dove i due vivevano. Sarebbero morti entrambi per cause naturali. I primi accertamenti medici, secondo quanto si apprende, escluderebbero altre ipotesi per il decesso. Avevano 77 e 71 anni, entrambi malati da tempo; uno colpito da una patologia degenerativa, l’altro con una malattia oncologica. A dare l’allarme sono stati alcuni parenti, residenti a Bolzano, che da giorni non riuscivano a contattarli. E’ possibile che i due fratelli siano morti a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro. Conducevano una vita non facile, ma dignitosa, in una vecchia abitazione all’ultimo piano di un palazzo di Riviera Paleocapa.