(ANSA) – CAGLIARI, 12 OTT – Prima i momenti di tensione all’esterno della Sardegna Arena, poi i danneggiamenti e il raid vandalico con petardi e bombe carta in pieno centro storico a Cagliari. La partita amichevole Cagliari-Pogoń Szczecin, una squadra che milita nella prima divisione polacca, finita 3 a 1 a favore dei padroni di casa, ha avuto strascichi ancora più pesanti. Un gruppo di supporter polacchi, una ventina di persone, dopo aver lasciato lo stadio ha raggiunto il centro storico del capoluogo sardo devastando alcuni esercizi commerciali. Presi di mira tavolini e sedie di almeno 2 ristoranti nella zona compresa tra via Sardegna e via Cavour. Lungo il tragitto gli ultrà hanno lanciato bombe carta e grossi petardi, urlando e seminando il panico tra i presenti. Secondo alcuni testimoni, i supporter polacchi avrebbero anche incontrato un gruppo di tifosi del Cagliari e sarebbero venuti alle mani. Sul posto è intervenuta la polizia che ha riportato la calma. Due supporter polacchi sono stati portati in Questura.(ANSA).