(ANSA) – ORTA NOVA (FOGGIA), 12 OTT – Un uomo di 53 si è suicidato dopo aver ucciso in nottata a colpi di pistola la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova nel Foggiano. Ancora pochissime le informazioni che trapelano. A quanto si apprende l’uomo verso le due del mattino ha sparato prima alla moglie di 54 anni, poi alle due figlie ed infine si è suicidato con la stessa arma. Sul posto stanno operando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la vicenda. (ANSA).