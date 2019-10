(ANSA) – ROMA, 12 OTT – All’Open d’Italia è l’ora del moving day. Dopo i primi verdetti, tra il flop di Francesco Molinari, la leadership di Matthew Fitzpatrick e la conferma di Justin Rose, all’Olgiata Golf Club il quinto appuntamento 2019 delle Rolex Series entra nel vivo. Roma sogna con Andrea Pavan, beniamino del pubblico cresciuto a pochi passi dal circolo capitolino, che ieri ha chiuso il secondo round in 8/a posizione a quattro colpi da Fitzpatrick. “Nello” Pavan comincerà la penultima manche alle 12:25 (dal tee della buca 1) e giocherà al fianco dell’austriaco Bernd Wiesberger, al terzo posto nella Race to Dubai, l’ordine di merito del massimo circuito continentale. Il 30enne capitolino punta a rimanere attaccato al gruppetto di testa per poi giocarsi tutte le chance domani. Quaranta minuti più tardi, alle 13:05, sarà invece il turno di Rose. Il britannico, ex numero 1 mondiale (ora quinto nel ranking) è il grande favorito al titolo.