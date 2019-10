(ANSA) – TORINO, 12 OTT – E’ ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino la bimba di 2 anni e mezzo travolta martedì da un suv davanti all’asilo che frequenta a Chieri (Torino). Sottoposta nei giorni scorsi a un delicato intervento neurochirurgico, le sue condizioni restano gravi. In coma farmacologico, i medici hanno iniziato a ridurre la sedazione. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri due bimbi. Uno è stato medicato sul posto, l’altro, trasportato all’ospedale Cto con alcune contusioni, è stato dimesso ieri con una prognosi di dieci giorni. A investire i bambini una Toyota Land Cruiser parcheggiata davanti all’istituto e scivolata lungo la strada in pendenza. L’ultimo ad aver utilizzato l’auto, il fratello di una delle titolari della scuola, è stato denunciato dai carabinieri. Difeso dall’avvocato Mariagrazia Pellerino, ha spiegato di aver tirato il freno a mano. Gli inquirenti attendono la perizia per capire se l’auto era parcheggiata in sicurezza. (ANSA).