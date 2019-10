(ANSA) – ROMA, 12 OTT – L’azzurra Angela Carini si è qualificata per la finale della categoria 64 kg dei Mondiali Elite donne di pugilato, in corso a Ulan Ude, in Siberia. In semifinale la 21enne napoletana ha battuto ai punti per 4-1 la kazaka Milana Safronova. In finale l’azzurra affronterà la cinese Dan Dou. “Angela ha fatto un grande match – è il commento del ct azzurro Emanuele Renzini -, visto che si è dovuta confrontare anche con le tante scorrettezze dell’avversaria che per quasi tutto l’incontro ha pensato solo a tenerla e a non farla boxare, senza mai essere richiamata ufficialmente dall’arbitro. Oltretutto Angela è anche stanca, visto che sta combattendo nei 64 dopo che per una vita lo ha fatto nei 69 e quindi si è dovuta adattare al nuovo peso. Ma per fortuna è una grandissima atleta”.