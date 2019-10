(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 12 OTT – Due bossoli d’arma da fuoco sono stati trovati attaccati con lo zucchero su un vecchio portone poco distante dalla sede del Partito democratico di Cerignola, il cui Consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose giovedì scorso. Lo denuncia il partito con un post sulla propria pagina Facebook, precisando che questa mattina nella sede del Pd si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa sullo scioglimento del Consiglio comunale. “A 30 passi dalla sede del Partito – si legge nel post – sono stati rinvenuti due bossoli, in bella vista, attaccati con lo zucchero su un vecchio portone. A 30 passi perché la sede del Partito è coperta da telecamere. Non vogliamo fare inutili allarmismi e abbiamo fiducia nelle indagini delle forze di polizia a cui abbiamo denunciato l’accaduto”.