(ANSA) – PARIGI, 12 OTT – Autorità e forze dell’ordine in allerta per Francia-Turchia, partita di qualificazione per Euro 2020, in programma lunedì sera allo Stade de France. Rivalità fra le tifoserie, precedenti negativi e contesto politico attuale fanno della partita un match a rischio. Anche perché i turchi sugli spalti potrebbero essere molti di più dei 3.200 previsti, in uno stadio già da giorni esaurito. L’attacco turco in Kurdistan ha fatto salire la tensione, e – spiega l’Equipe – i precedenti fra le due nazionali non depongono a favore. Che succederà lunedì se, come ipotizza il quotidiano sportivo, non ci saranno soltanto 3.200 turchi ai quali sono stati venduti biglietti e che troveranno posto nel settore ospiti, ma fino a 30.000 o 40.000 sparsi in tutto l’impianto? Sono segnalati migliaia di turchi in arrivo da Paesi vicini. Il dispositivo preparato dalle forze dell’ordine è quello delle occasioni più delicate: 600 poliziotti attorno allo stadio 1.400 steward all’ingresso.