(ANSA) – MILANO, 12 OTT – “Non ci posso credere. E’ incredibile aver vinto questo Giro di Lombardia. Ho colto il momento giusto sul Civiglio per attaccare, ho fatto la mia mossa e ho preso quei 30″ di vantaggio decisivi”. Sono le parole a caldo di Bauke Mollema, trionfatore del 113/o Giro di Lombardia di ciclismo. “Oggi – ammette il ciclista olandese, 32 anni – c’erano avversari più veloci di me, ma ho pedalato benissimo e ho sfruttato le mie possibilità. Perché mi hanno lasciato andare via? Non lo so, magari mi hanno sottovalutato”. Soddisfatto anche Bernal, vincitore dell’ultimo Tour de France, oggi terzo: “Questo podio significa molto per me, anche perché è il primo in una classica monumento. Prima del via non pensavo nemmeno di poterci riuscire. Sono davvero contento anche se non ho vinto”, le parole del colombiano.