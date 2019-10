(ANSA) – ROMA, 12 OTT – La Len, riunita a Dublino, ha accettato la candidatura di Roma a ospitare la 35/a edizione degli Europei di nuoto 2022. L’Italia dovrà battere la concorrenza di Russia e Germania. Le procedure di verifica da parte della Len adesso prevedono un sopralluogo da tenersi entro un paio di settimane, al fine di completare il processo di assegnazione che potrebbe avvenire nei giorni immediatamente successivi. Gli Europei di nuoto mancano dall’Italia dal 1983, dopo quelli ospitati da Bologna nel 1927 e da Torino nel 1954. Roma ospiterebbe per la quinta volta uno storico evento delle discipline acquatiche dopo le Olimpiadi 1960, i Mondiali 1994 e 2009. “La candidatura della Federnuoto – sostenuta da Governo, Regione Lazio e Comune di Roma con cui sono stati condivisi progetti e ipotesi di fattibilità – nasce con obiettivi plurimi: innanzi tutto riportare in Italia una manifestazione internazionale, rispondendo alla richiesta degli oltre 5 milioni di praticanti”, si legge in un comunicato di Federnuoto.