(ANSA) – ROMA, 12 OTT – È tempo di preparazione per la Paralimpiade di Tokyo 2020 (25 agosto-6 settembre), e ‘Art4sport Onlus’, associazione fondata dai genitori di Bebe Vio, ha ideato ‘Fly2tokyo’, progetto che seguirà il percorso sportivo di 10 ragazzi dell’art4sport team in vista dei Giochi. L’intento di ‘Fly2tokyo’ è di far conoscere le storie di dieci atleti paralimpici che tentano di ottenere il pass per Tokyo, attraverso un percorso di preparazione, impegno e, ovviamente, le qualificazioni. Dieci storie, anche di emozioni e delusioni, di ragazzi che inseguono un sogno e sperano che sempre più persone si affezionino al mondo Paralimpico. Tutti avranno a disposizione un team di fisioterapisti, nutrizionisti e preparatori atletici. Oltre a Bebe Vio, gli atleti coinvolti sono Emanuele Lambertini (scherma), Edoardo Giordan (scherma), Veronica Plebani (paratriathlon),Riccardo Bagaini (atletica), Marco Pentagoni (atletica),Lorenzo Marcantognini (atletica), Davide Obino (basket),Vittoria Bianco (nuoto) e un decimo atleta da confermare.