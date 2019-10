(ANSA) – GENOVA, 12 OTT – Si chiude con una vittoria sulla Primavera, la settimana di allenamenti del Genoa. La squadra di Andreazzoli, assenti gli 11 nazionali impegnati con le rispettive rappresentative, hanno sfidato i ragazzi di Luca Chiappino al centro sportivo Signorini, concludendo la partita sul 4-1. Per la prima squadra in grande spolvero Andrea Favilli, autore di una doppietta, ai quali si sono aggiunti nel novero dei marcatori anche Ghiglione e Saponara; per la Primavera ha accorciato le distanze Moro. Alla sfida non ha preso parte Barreca, che ha lavorato a parte e che dovrebbe rientrare in gruppo alla ripresa degli allenamenti la prossima settimana. Il tecnico, che in settimana ha incassato la fiducia della società dopo aver rischiato l’esonero, ha sfruttato il test per provare varie soluzioni in vista della ripresa del campionato che vedrà il Genoa impegnato nel Tardini contro il Parma. Cinque gli assenti sicuri per la prossima sfida: gli squalificati Saponara, Biraschi e Romero, i due infortunati Criscito e Sturaro.