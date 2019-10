(ANSA) – GROSSETO, 12 OTT – Si è costituito il conducente dell’auto che la notte scorsa ha investito, provocandone la morte, un uomo che stava percorrendo in bici la via Aurelia Nord alle porte di Grosseto. Si tratta, secondo quanto appreso, di un 25enne di Grosseto che si è presentato stamani ai carabinieri, venendo poi denunciato per omicidio stradale. La vittima dell’incidente è un 40enne originario della Tunisia. L’investimento è avvenuto intorno alle 2. A dare l’allarme due ragazzi che hanno visto la bicicletta a terra. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polstrada.