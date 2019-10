(ANSA) – ROMA, 12 OTT – La principessa belga Esmeralda, zia di re del Belgio Philippe del Belgio, è stata arrestata a Londra insieme ad altre quasi 1.300 persone nei giorni scorsi mentre partecipava a una protesta sul clima di Extinction Rebellion. Lo fa sapere l’associazione ambientalista, da lunedì scorso protagonista di manifestazioni di disturbo in moltissimi Paesi, citata da Sky News britannica. Esmeralda, si legge su Sky, è stata poi rilasciata senza accuse dopo alcune dopo essere stata portata in stato di fermo alla stazione di polizia di Camden, nel nord di Londra. Esmeralda, nata a Bruxelles nel castello di Stuyvenberg, alle porte di Bruxelles, ha scelto di vivere a Londra, dove lavora come giornalista e documentarista.