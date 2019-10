(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Partenza a sorpresa nel Gp del Giappone, 17/a prova del mondiale di Formula 1, che dopo i primi giri vede in testa la Mercedes di Valtteri Bottas, abile a superare le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che occupavano la prima fila ma che hanno avuto qualche esitazione allo scattare del verde. La vettura di Leclerc è stata danneggiata nell’ala anteriore per un contatto – sotto investigazione – con la Red Bull di Max Verstappen che tentando di passare all’esterno ed è finita fuori pista. Leclerc si è dovuto fermare al quarto giro per cambiare il musetto, mentre Vettel è sotto investigazione per ‘falsa partenza’, col sospetto di aver anticipato un poco il semaforo Si corre in una giornata assolata e su pista asciutta il giorno dopo il passaggio del tifone Hagibis, che nel Paese ha provocato vittime e devastazioni e a Suzuka ha obbligato ad annullare tutte le attività del sabato e a disputare le qualifiche oggi. Il vento è consistente e variabile e potrebbe creare qualche problema ai piloti in gara.