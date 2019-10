(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Un’apparecchiatura per la quantificazione precisa di Dna o cellule tumorali nel sangue sarà donata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Lo ha annunciato a papa Francesco il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante l’udienza in Vaticano della Nazionale, ricordando al Pontefice la visita di giovedì scorso degli Azzurri ai bambini del nosocomio romano. “La partecipazione e la gioia che ha generato in noi – ha dichiarato Gravina – è un dono speciale che, seppur nella sofferenza della malattia, conserveremo nel cuore per tutta la vita. La testimonianza di affetto che abbiamo ricevuto al Bambino Gesù aiuta a crescere e fa capire al nostro mondo quanto sia importante la dimensione del calcio che riesce a regalare sorrisi in momenti difficili”.