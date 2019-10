(ANSA) – FIRENZE, 13 OTT – Federico Chiesa è stato sottoposto oggi ad alcuni accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo-tendinee: un sospiro di sollievo per il talento della Fiorentina e per la stessa società viola. Chiesa è stato costretto ad uscire prima della fine del primo tempo per un fastidio fisico, dopo aver sentito una fitta ai flessori durante la gara Italia-Grecia valida per le qualificazioni europee. In accordo con la Nazionale il giocatore ha lasciato il ritiro azzurro per iniziare già da oggi a Firenze oggi un percorso di recupero personalizzato.