(ANSA) – BELLUNO, 13 OTT – Non riuscivano più a scendere dalle tre Cime di Lavaredo così i due turisti tedeschi hanno lanciato l’Sos raccolto dal Soccorso Alpino di Auronzo che li ha salvati. Il fatto è avvenuto ieri sera dopo le 20 quando, il Soccorso alpino di Auronzo di Cadore è stato allertato dalla Centrale del 118, per una coppia di alpinisti tedeschi che non riusciva a trovare la via di discesa dalla normale alla Grande delle Tre Cime di Lavaredo. Una squadra di 6 soccorritori, dopo aver verificato che la coppia, lui 27 anni, lei 25 anni, stava bene, si è portata alla partenza della via e in tre hanno raggiunto i due giovani, individuandoli a circa 2.600 metri di quota, grazie ai segnali fatti con le pile, per poi riportarli sull’itinerario corretto e scendere con loro fino alla macchina. L’intervento si è concluso a mezzanotte.