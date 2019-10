(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Si conclude con un argento, conquistato nella categoria dei 64 Kg da Angela Carini, il Mondiale donne 2019 delle azzurre del pugilato. Sul ring dello Sport Complex di Ulan Ude oggi si sono svolte le dieci finalissime, e la boxeur campana è stata sconfitta dalla testa di serie numero 1, la cinese Dou, per 5-0 alla fine di un match equilibrato, al di là del verdetto unanime a favore della cinese espresso da giudici forse troppo generosi nei suoi confronti. “Devo fare una premessa prima di parlare di questo incontro – commenta il ct azzurro Emanuele Renzini -. Angela ha boxato in questo mondiale nei 64 kg, dopo che negli anni scorsi ha sempre combattuto nella categoria dei 69 kg. E’ stata quindi una sfida, anche con il mantenimento del peso, cosa che non ha impedito ad Angela di sciorinare grandi prestazioni qui in Russia. Oggi, già dal riscaldamento, l’avevo vista un po’ sottotono perché ha combattuto per tre giorni consecutivi, non avendo modo di recuperare. Se Angela fosse stata in forma avrebbe vinto”.