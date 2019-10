(ANSA) – SYDNEY, 13 OTT – Solo Italia nella seconda edizione dei Mondiali di Para-Trap che si è conclusa a Sydney. Gli azzurri del Ct Benedetto Barberini, principe romano, hanno conquistato tutti i titoli iridati in palio, portando a casa anche 2 argenti e 2 bronzi. Nella categoria PT1, per i tiratori in carrozzina, il migliore è stato l’azzurro Oreste Lai, poliziotto sardo di Sestu. L’unico a tenerne il ritmo è stato il finlandese Juha Myllymaki che gli è rimasto incollato fino alla fine, visto che il punteggio è stato per entrambi di 34/50. Nello spareggio per l’oro Lai si è imposto per 1-0. Nel comparto dei PT2, per tiratori con disabilità agli arti inferiori, gli azzurri si sono presi tutte le medaglie. Quella d’oro è stata messa al collo di Alessandro Spagnoli di Carra , con 40/50. Alle sue spalle un altro toscano, Saverio Cuciti con 37/50, bronzo a Raffaele Talamo. En-plein azzurro anche la gara dei PT3, i tiratori con disabilità agli arti superiori, dominata da Francesco Nespeca. Argento a Mirko Cafaggi e bronzo a Emilio Poli.