(ANSA) – TRENTO, 13 OTT – “Oggi si è ricreato un gruppo che si sente una famiglia, una cosa che aveva fatto la differenza con Conte nel 2016. La dimostrazione che questa è una squadra, non soltanto una selezione. La maglia azzurra è un simbolo di unione che fa andare tutti noi d’accordo. Un simbolo che, magari, può essere d’ispirazione per altri parti del Paese”. Lo ha detto il capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci, intervenendo in videoconferenza al Festival dello sport di Trento.