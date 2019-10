(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Bernd Wiesberger con 268 (-16) colpi ha superato al fotofinish il britannico Matthew Fitzpatrick e vinto la 76/a edizione dell’Open d’Italia. All’Olgiata Golf Club di Roma festa doppia per il 34enne di Vienna, che si è preso anche la leadership della Race to Dubai, l’ordine di merito dell’European Tour. Wiesberger è il primo golfista austriaco a imporsi nella massima rassegna nazionale del “green”, conquistando così la seconda vittoria in carriera in un torneo delle Rolex Series. Il totale dell’austriaco è ora di sette nel massimo circuito continentale. Porta a casa anche un assegno da 1.166.660 dollari su un montepremi complessivo di 7 milioni. Buon risultato anche per gli azzurri, perché sono due gli italiani nella Top 10: Francesco Laporta, 7/o con 275 (-9), e Andrea Pavan, 10/o con 276 (-8).