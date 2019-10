(ANSA) – CHICAGO (USA), 13 OTT – All’indomani dell’incredibile perfomance dell’olimpionico keniano Eliud Kipchoge, che a Vienna ha corso la maratona in meno di due ore, record comunque non omologabile per la presenza di ‘lepri’ e altre particolarità, arriva un primato del mondo sulla stessa distanza dei 42,195 km, che questa volta diventerà ufficiale. A stabilirlo è stata la keniana Brigid Kosgei, che ha vinto la gara femminile a Chicago correndo in 2h14’04”. Il precedente record di 2h15’25” apparteneva alla britannica Paula Radcliffe, che lo aveva stabilito nel 2003 a Londra. Nella gara maschile di Chicago vittoria di Lawrence Cherono, anche lui del Kenya, in 2h05’45”, davanti agli etiopi Dejene Debela, secondo, e Asefa Mengstu, terzo.