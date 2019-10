(ANSA) – GENOVA, 13 OTT – Martedì pomeriggio il primo allenamento dopo la sosta per la Sampdoria sotto la guida di Claudio Ranieri. L’allenatore, che ha sostituito Eusebio De Francesco, verrà presentato poco prima, alle 11,30, nel centro sportivo. Ranieri ha firmato ieri un biennale fino al 30 giugno 2021. Al nuovo tecnico sono arrivati via Twitter anche i complimenti della Fifa per la nuova panchina: “Il vincitore del The Best Fifa Men’s Coach Award nel 2016, Claudio Ranieri, ha una nuova casa in Serie A”.