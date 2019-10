(ANSA) – BERLINO, 13 OTT – La psicosi creata in Germania dall’attacco antisemita di estrema destra ad Halle ha fatto scattare un grande dispiegamento di polizia a Norimberga, dove sono stati segnalati due uomini armati e in mimetica che si sono poi rivelati essere due ragazzini con pistole ad aria compressa. La segnalazione di “due persone di sesso maschile” ciascuno con “armi da fuoco” e in “tuta mimetica” nei pressi della metropolitana era arrivata ieri sera “verso le 20:30”, riferisce un comunicato della polizia bavarese, aggiungendo di essere intervenuta “in forze” bloccando la stazione di Maximilianstrasse. Non è stato trovato nessun terrorista, “nei pressi”, mentre sono stati individuati un 13enne e un 14enne che avevano in tasca armi da ‘softair, che comunque sembravano essere vere pistole. I due hanno detto di aver solo voluto giocare e sono stati consegnati ai genitori con l’ammonimento sulla “pericolosità del loro comportamento”, conclude la nota del presidio di polizia della Media Franconia (Mittelfraken).