(ANSA) – ANCONA, 13 OTT – “Dobbiamo guardare a una migliore gestione dell’emergenza intesa anche come una legislazione che prevede immediatamente la ricostruzione senza ogni volta dover ricominciare daccapo”. Ne è convinto il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli che ha dato l’avvio ad Ancona alla settimana di protezione civile con l’iniziativa “Io non rischio” – presenti il gruppo comunale di Prociv, Vab e Agesci – per diffondere la cultura delle buone pratiche contro i rischi di calamità. “Avremmo potuto e dovuto fare meglio – ha ammesso – ma non è una cosa semplice mettere in sicurezza le costruzioni. Lo possiamo fare perché ci sono anche misure straordinarie come il sisma bonus che ci consentono di migliorare sismicamente le nostre costruzioni”. Borrelli ha lodato i marchigiani, “gente laboriosa abituata a lavorare che si rimbocca le maniche”, citando come esempio di “impegno e dedizione” il responsabile regionale di Protezione civile David Piccinini che “in prima persona si occupa di gestire l’emergenza”.