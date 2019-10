(ANSA) – ROMA, 13 OTT – A 15 anni e 7 mesi è diventata la nona giocatrice più giovane a mettere in bacheca un trofeo Wta. Cori Gauff si è aggiudicata, infatti, il torneo Wta di Linz (Austria), vincendo la finale in tre set: 6-3, 1-6, 6-2, contro la lettone Jelena Ostapenko, in 1h39′. La ragazza nuova del tennis mondiale si era messa già in luce sull’erba di Wimbledon (dove al primo turno aveva sconfitto Venus Williams e da dove era stata estromessa dalla futura campionessa Halep), ma anche sul cemento di Flushing Meadows (battuta dall’ex regina Wta, Osaka), adesso è arrivata la consacrazione con un successo in Austria. A Linz il suo cammino era cominciato male: battuta nelle qualificazioni, è stata ripescata grazie all’infortunio della greca Sakkari, poi ha cominciato a macinare avversarie per prendersi il primo alloro di una carriera che si preannuncia assai interessante. Grazie al successo di Linz, inoltre, la statunitense Gauff è riuscita a entrare nella top 100 mondiale, arrivando sistemandosi in 71/a posizione.