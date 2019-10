(ANSA) – ROMA, 13 OTT – I gol di Frankowski e del ‘napoletano’ Milik portano la Polonia a Euro 2020. La squadra allenata da Jerzy Brzeczek, battendo 2-0 la Macedonia, infatti, si è qualificata per la fase finale del torneo. I polacchi, nella classifica del Girone G, sono saliti a 19 punti, quando mancano solo 2 partite, mentre l’Austria è a 16 (oggi ha vinto 1-0 in Slovenia): macedoni e sloveni sono così rimasti fermi a 11 punti e non possono più raggiungere la capolista che – forte di un +7 – stacca dunque il biglietto per la fase finale.