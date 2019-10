(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Nel Girone E di qualificazione a Euro 2020 la situazione è ancora da definire, con la Croazia che guida la classifica con 14 punti in 7 partite, seguita dall’Ungheria a 12 (7 le partite giocate anche per i magiari); la Slovacchia è a 10 (6 partite) e il Galles a 8 (6 partite). L’Azerbaijan è tagliato fuori, con un solo punto in 6 partite. Oggi vittoria dell’Ungheria di Marco Rossi proprio sugli azeri per 1-0, con gol di Korhut, e pari (1-1) nel big-match di Cardiff fra i gallesi di Ryan Giggs e la Croazia di Zlatko Dalic. Bale al 48′ pt ha risposto alla rete di Vlasic dopo soli 9′. Brutte notizie per il Real Madrid e per il suo allenatore Zinedine Zidane, perché Luka Modric è uscito dal campo dopo avere preso un brutta botta (per il Pallone d’Oro si teme uno stop), mentre lo stesso Bale è rimasto in campo claudicante solo perché il ‘suo’ allenatore aveva effettuato tutte le sostituzioni.