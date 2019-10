(ANSA) – BRUXELLES, 14 OTT – “Continueremo fino all’ultimo minuto a cercare di convincere gli americani” a non imporre dazi: lo ha ribadito la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem. Il 18 dovrebbero entrare in vigore i dazi annunciati da Trump, ma la Malmstroem ha voluto ripetere il messaggio che la Ue ha già inviato agli Usa: “Anche se i dazi sono consentiti non significa che debbano entrare in vigore, è meglio sedersi e trovare una soluzione, perché non sono buoni per l’economia, e c’è un rischio di escalation”, ha detto. Nel caso in cui entrassero in vigore, la Ue dovrebbe riunire di nuovo i ministri per capire i prossimi passi, ha spiegato.