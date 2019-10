(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Paura per Eddy Merckx, finito in ospedale dopo una brutta caduta in bici domenica. Il campionissimo, riferisce oggi il quotidiano belga “Het Nieuwsblad”, mentre era in compagnia di alcuni amici è scivolato e battuto la testa. Subito trasferito in ospedale a Dendermonde, vicino Gent, il ‘Cannibale’ avrebbe riportato un trauma cranico e quindi ricoverato per precauzione. Il cinque volte vincitore del Tour, 74 anni, è stato quindi trasferito in osservazione per ulteriori accertamenti e analisi corrispondenti. Merckx è uno dei corridori di maggior successo della storia del ciclismo con 5 Tour, 19 corse ‘monumento’ e altri 5 tra Giro d’Italia e Vuelta. Anche Raymond Poulidor, 83 anni, altra bandiera del ciclismo degli anni ’60 e ’70, è ricoverato in ospedale in questi giorni per problemi cardiaci.